Неофициальный союзник России в войне с Украиной тоже получил санкции от руководящего органа европейского футбола.

Все белорусские клубы и сборная должны играть международные домашние поединки на нейтральной территории. Запрет на проведение интернациональных матчей в Беларуси уже вступил в силу.

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Встречи, в которых номинальными хозяевами будут белорусские команды, болельщикам посещать запрещено. Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома 3 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ближайшие официальные матчи сборной Беларуси (в рамках Лиги наций) запланированы на начало июня – 3 числа против Словакии на выезде и домашний против Азербайджана (6 июня). Белорусские команды уже завершили евросезон 2021/22 – ни одной команды в евротурнирах не осталось.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает Россию в войне с Украиной, хотя официально страна в боевые действия пока не вступала. Впрочем, именно с территории Беларуси по нашим землям было выпущено немало снарядов и ракет, оттуда часть российских военных вошла на территорию Украины.

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