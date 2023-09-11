Луис Рубиалес рисковал отнятием у Испании права на ЧМ-2030, если бы не подал в отставку с поста президента Испанской федерации футбола.

Президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил Рубиалесу проблемами для Испанской федерации футбола, если Луис Рубиалес добровольно не подаст в отставку со своего поста. Об этом информирует AS.

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Согласно источнику, президент УЕФА дал понять, что у Испании могут отнять право проведения ЧМ-2030, если Рубиалес не покинет свой пост. При этом источник утверждает, что Чеферин находится в близких отношениях с Рубиалесом – они близкие друзья.

Напомним, что ранее Испанская федерация футбола подала совместную заявку с Португалией и Марокко на проведение ЧМ-2030.

Ранее Испания планировала провести ЧМ-2030 совместно с Португалией и Украиной. Однако из-за скандала, в который угодил президент УАФ Андрей Павелко, Украина выпала из этого списка.

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