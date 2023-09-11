Луїс Рубіалес ризикував відібрати в Іспанії право на ЧС-2030, якби не подав у відставку з посади президента Іспанської федерації футболу.

Президент УЄФА Александр Чеферін пригрозив Рубіалесу проблемами для Іспанської федерації футболу, якщо Луїс Рубіалес добровільно не подасть у відставку зі своєї посади. Про це інформує AS.

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Згідно з джерелом, президент УЄФА дав зрозуміти, що в Іспанії можуть відібрати право проведення ЧС-2030, якщо Рубіалес не покине свою посаду. При цьому джерело стверджує, що Чеферін перебуває в близьких стосунках із Рубіалесом – вони близькі друзі.

Нагадаємо, що раніше Іспанська федерація футболу подала спільну заявку з Португалією і Марокко на проведення ЧС-2030. Раніше Іспанія планувала провести ЧС-2030 спільно з Португалією та Україною. Однак через скандал, у який потрапив президент УАФ Андрій Павелко, Україна випала з цього списку.

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