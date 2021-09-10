Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз пошел в информационную атаку на ярых членов Европейской Суперлиги. Прежде всего досталось мадридскому Реалу.

"Я был бы не против, если бы они ушли. Довольно весело, что они желают создать новое соревнование и одновременно хотят играть в Лиге чемпионов в этом сезоне.

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Они просто некомпетентны менеджеры. Эти люди пытались убить футбол. Флорентино Перес жалуется и говорит, что клуб может выжить только в Суперлиге, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 млн евро", – цитирует Чеферина COPE.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании элитной лиги. Однако, из-за сопротивления УЕФА, ФИФА и болельщиков проект просуществовал считанные дни. Настаивают на создании Европейской Суперлиги в данный момент только Реал, Барселона и Юве.

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