"Я був би не проти, якщо б вони пішли. Доволі весело, що вони хочуть створити нове змагання і водночас хочуть грати в Лізі чемпіонів у цьому сезоні.

Президент Баварії не виключає відродження Суперліги – мюнхенців не було серед 12 клубів-засновників

Вони просто некомпетентні менеджери. Ці люди намагалися вбити футбол. Флорентіно Перес бідкається і каже, що клуб може вижити тільки в Суперлізі, а потім намагається підписати Кіліана Мбаппе за 180 млн євро", – цитує Чеферіна COPE.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення елітної ліги. Однак, через спротив УЄФА, ФІФА та вболівальників проект проіснував лічені дні. Наполягають на створенні Європейської Суперліги нині лише Реал, Барселона і Юве.

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