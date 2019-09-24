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Чеферін оголосив господарів фіналів Ліги Європи та Суперкубка УЄФА-2021 – серед кандидатів був Харків

21:36 1043 Читать на русском
Чеферін оголосив господарів фіналів Ліги Європи та Суперкубка УЄФА-2021 – серед кандидатів був Харків
Челсі – чинний чемпіон Ліги Європи / Фото УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій визначився з місцем проведення майбутніх фіналів єврокубків.

Фіналісти Ліги Європи-2020/21 вирішуватимуть долю трофею у Севільї на арені Рамон Санчес Пісхуан. Заключний матч ЛЄ сезону 2021/22 прийматиме Амстердам.

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Володаря Суперкубка УЄФА-2021 визначатимуть у Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні Віндзор Парк. Варто відзначити, що разом із столицею Північної Ірландії на проведення поєдинку також претендував харківський ОСК Металіст.

Цікавий факт, що місткість Віндзор Парк розрахована на 18 тисяч 343 глядачі, а харківської арени – 40 тисяч.

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Ліга Європи Головне Металіст Рамон Санчес Пісхуан Севілья Севілья Суперкубок УЄФА
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