Австрия, 5 тур

ЛАСК – Санкт-Пёльтен – 4:0

Голы: Грубер, 34, Ранфтл, 46, Гргич, 57, Гройгингер, 87

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Отчетный поединок интересен в контексте возвращения на поле Евгения Чеберко. Капитан молодежной сборной Украины лишь во второй раз сыграл за команду, в которую перебрался прошлым летом. После предыдущей игры Евгений на протяжении шести матчей не попадал даже в заявку.

Сегодня Чеберко вошел в игру на 67-й минуте, заняв позицию одного из центрбеков. ЛАСК на тот момент уже владел преимуществом в три мяча. Уже с украинцем в ​​составе "черно-белые" забили еще и четвертый, а свои ворота сохранили "сухими".

Благодаря этой победе ЛАСК, имея 10 очков в активе, поднялся сразу на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Австрии. Отставание от лидера составляет 5 зачетных пунктов.

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