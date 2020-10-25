Беларусь, 27 тур

Энергетик – Шахтер С – 1:2

Голы: Юдчиц, 61 (п) – Кендиш, 6, Подстрелов,32

Белорусские "горняки" вернулись на путь побед после двух поражений подряд в чемпионате. Шахтер еще в первом тайме получил комфортное преимущество в счете и сумел защитить его, доведя матч до победы.

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Теперь в активе подопечных Романа Григорчука 49 очков (второе место в турнирной таблице) и отличные шансы уменьшить отставание от БАТЭ до одного очка. Для этого Шахтеру еще предстоит выиграть перенесенный матч против предпоследней команды первенства.

"Мы довольны, потому что единственное, что имеет значение – очки. Сейчас мы никоим образом не можем их терять. По самой игре: были как хорошие моменты, так и те, над которыми надо работать. Я доволен победой, потому что мне очень нравится наш сегодняшний соперник как команда", – сказал Григорчук.

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