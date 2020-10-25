ЛАСК легко розбив Санкт-Пьольтен в рамках 5-го туру чемпіонату Австрії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Австрія, 5 тур

ЛАСК – Санкт-Пьольтен – 4:0

Голи: Грубер, 34, Ранфтл, 46, Гргіч, 57, Гройгінгер, 87

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Звітний поєдинок цікавий у контексті повернення на поле Євгена Чеберка. Капітан молодіжної збірної України лише вдруге зіграв за команду, в яку перебрався минулого літа. Після попередньої гри Євген впродовж шести матчів не потрапляв навіть у заявку.

Сьогодні Чеберко увійшов у гру на 67-й хвилині, зайнявши позицію одного із центрбеків. ЛАСК на той момент уже володів перевагою у три м'ячі. Вже з українцем у складі "чорно-білі" забили ще й учетверте, а свої ворота зберегли "сухими".

Завдяки цій перемозі ЛАСК, маючи 10 очок у своєму активі, піднявся відразу на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Австрії. Відставання від лідера складає 5 залікових пунктів.

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