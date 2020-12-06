Чемпионат Австрии, 10 тур

ЛАСК – Рид – 3:0

Голы: Гойгингер, 22, Эггештайн, 45, Райтер, 86

Хозяева отгрузили сопернику два мяча еще в первом тайме, когда украинца на поле не было. Счет открыл Гойгинер, а перед свистком на перерыв его поддержал Эггештайн.

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Чеберко заменил Визингера на 69 минуте. Экс-защитник Зари получает игровое время уже во втором матче чемпионата подряд, что можно считать позитивом после тотального игнорирования в начале сезона. Евгений был не слишком осторожным в передачах, однако в борьбе не уступал. Под занавес встречи Райтер оформил разгром Рида – 3:0.

Победа позволила ЛАСКу выйти в лидеры чемпионата Австрии. Зальцбург потерпел неожиданное фиаско в игре с Адмирой и теперь уступает команде Чеберко одно очко.

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