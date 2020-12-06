Чемпіонат Австрії, 10 тур

ЛАСК – Рід – 3:0

Голи: Гойгінгер, 22, Еггештайн, 45, Райтер, 86

Господарі відвантажили супернику два м'ячі ще в першому таймі, коли українця на полі не було. Рахунок відкрив Гойгінер, а перед свистком на перерву його підтримав Еггештайн.

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Чеберко замінив Візінгера на 69 хвилині. Екс-оборонець Зорі отримує ігровий час вже у другому матчі чемпіонату поспіль, що можна вважати позитивом після тотального ігнорування на початку сезону. Євген був не надто обережним в передачах, проте у боротьбі не поступався. Під завісу зустрічі Райтер оформив розгром Ріда – 3:0.

Перемога дозволила ЛАСКу вийти у лідери чемпіонату Австрії. Зальцбург зазнав несподіваного фіаско у грі з Адмірою і тепер поступається команді Чеберка одним очком.

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