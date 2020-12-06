Зозуля в составе Альбасете проиграл Жироне – украинец получил самую низкую оценку среди своих партнеров
Альбасете принимал Жирону в рамках 17-го тура Сегунды. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Сегунда, 17-й тур
Альбасете – Жирона – 0:2
Голы: Кецоевич, 66 (аг.), Морено, 79
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Альбасете никак не может выбраться из нефартовой серии и чуда в матче против Жироны также не случилось.
Гости во втором тайме спокойно забили Альбе два гола и забрали три очка. В стартовом составе хозяев вышел на поле Роман Зозуля, но украинец сумел "отличиться" только желтой карточкой в первом тайме и был заменен на 82-й минуте. Статистический портал SofaScore "наградил" Романа самой низкой оценкой среди игроков Альбасете, вышедших в старте.
После 17-ти туров Жирона поднялась на 10-ю строчку, Альбасете остается в зоне вылета. Команда Зозули расположилась на предпоследнем месте с 11-ю очками.
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