Сегунда, 17-й тур

Альбасете – Жирона – 0:2

Голы: Кецоевич, 66 (аг.), Морено, 79

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Альбасете никак не может выбраться из нефартовой серии и чуда в матче против Жироны также не случилось.

Гости во втором тайме спокойно забили Альбе два гола и забрали три очка. В стартовом составе хозяев вышел на поле Роман Зозуля, но украинец сумел "отличиться" только желтой карточкой в ​​первом тайме и был заменен на 82-й минуте. Статистический портал SofaScore "наградил" Романа самой низкой оценкой среди игроков Альбасете, вышедших в старте.

После 17-ти туров Жирона поднялась на 10-ю строчку, Альбасете остается в зоне вылета. Команда Зозули расположилась на предпоследнем месте с 11-ю очками.

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