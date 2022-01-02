"Я рад, что Осиек выкупил мой контракт, и теперь я не арендованный игрок. Очень благодарен Ненаду Бьелице, потому что этот переход показывает, что он верит в меня и мои качества. Также я благодарен всему клубу.

Чеберко официально стал полноправным игроком Осиека

Надеюсь отблагодарить всех, сделав свой вклад в завоевание трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь отличная атмосфера и одноклубники, которые всегда меня поддерживали", – цитирует Чеберко официальный сайт Осиека.

Отметим, что Евгений стал полноценным игроком Осиека, которого выкупили из австрийского ЛАСКа. Договор рассчитан до лета 2025 года.

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