"Я радий, що Осієк викупив мій контракт, і тепер я не орендований гравець. Дуже вдячний Ненаду Б'єліці, тому що цей перехід показує, що він вірить у мене та мої якості. Також я вдячний усьому клубу.

Чеберко офіційно став повноправним гравцем Осієка

Сподіваюся віддячити всім, зробивши свій внесок у завоювання трофею у 2022 році. Я радий залишитися, бо тут чудова атмосфера та одноклубники, які завжди мене підтримували", – цитує Чеберка офіційний сайт Осієка.

Зазначимо, що Євген став повноцінним гравцем Осієка, якого викупили з австрійського ЛАСКа. Контракт розрахований до літа 2025 року.

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