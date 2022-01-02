Осиек решил выкупить Чеберко из ЛАСКа, который владел правами на украинского защитника, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

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Контракт Евгения с Осиеком рассчитан до 2025 года. Transfermarkt сообщает, что сумма выкупа составляет 500 тысяч евро.

Добавим, что Чеберко провел 13 матчей за Осиек в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых отличился 1 голом. Украинец является питомцем Днепра, успел еще поиграть за Зорю и австрийский ЛАСК.

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