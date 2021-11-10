"Вызывался в сборную Украины, когда выступал в УПЛ? В сборную я вызывался после того, как перешел в ЛАСК. Но это не столь важно, поскольку здесь я набрался опыта. В Европе я понял разные стили игры, разнообразие тактик.

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Здесь не так легко, как у нас. В том смысле, что в Украине, если ты на поле, тренер доверяет, хорошая зарплата, то считается, что жизнь удалась. В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждом поединке", – рассказал Чеберко в комментарии Команда№1.

К слову, Евгений в текущем сезоне провел 10 поединков за Осиек во всех состязаниях, в которых забил 1 гол. В июне 2022 года украинец вернется в австрийский ЛАСК, которому принадлежат права на игрока.

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