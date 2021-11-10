Шевченко обратился с просьбой к боссам Дженоа приобрести несколько игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

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Издание выделяет двух игроков, с которыми специалист успел поработать в расположении сборной Украины – Виталия Миколенко и Александра Зинченко. Защитника Динамо планируют приобрести на полноценной основе, в то время как универсала Манчестер Сити могут взять в аренду. Отмечается, что Шевченко готов взять участие в переговорах, чтобы убедить игроков присоединиться к "грифонам".

К слову, Миколенко отыграл в 15 поединках в составе Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами. Зинченко же выходил в составе Манчестер Сити в 5 поединках во всех соревнованиях, однако результативных действий в свой актив не записал.

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