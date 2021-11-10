"Викликався до збірної України, коли виступав в УПЛ? До збірної я викликався після того, як перейшов у ЛАСК. Але це не так важливо, оскільки тут я набрався досвіду. У Європі я зрозумів різні стилі гри, різноманітність тактик.

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Тут не так легко, як у нас. У тому сенсі, що в Україні, якщо ти на полі, тренер довіряє, хороша зарплата, то вважається, що життя вдалося. У Європі немає авторитетів, свою силу потрібно доводити у кожному поєдинку", – розповів Чеберко у коментарі Команда№1.

До слова, Євген у поточному сезоні провів 10 поєдинків за Осієк у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол. У червні 2022 року українець повернеться до австрійського ЛАСКа, якому належать права на гравця.

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