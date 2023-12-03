Цинциннати в 1/2 финала МЛС на своем поле не удержал победу над Коламбус Крю (2:3), потерпев обидное поражение. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

МЛС, 1/2 финала

Цинциннати – Коламбус Крю – 2:3

Голы: Васкес, 14, Акоста, 45+3 – Пауелл, 75 (аг.), Росси, 86, Рамирес, 115

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Коламбус Крю на выезде встречался с Цинциннати. Победитель завоевывал трофей лучшего в Восточной конференции и получал право сыграть в финале МЛС. Подопечным Уилфирда Нанси удалось феерично пробиться в решающую игру сезона, однако все начиналось не так радужно.

Уже в начале встречи хозяева вышли вперед, а на перерыв ушли с преимуществом в два гола. К чести гостей, они не опустили рук и в середине второго тайма заставили ошибиться соперника – Пауэлл срезал мяч в собственные ворота, пытаясь не позволить сопернику замкнуть прострел с правого фланга. За четыре минуты до завершения основного времени Росси получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и расстрелял голкипера, оформив камбэк.

Игра перешла в дополнительное время и на поле вышел украинский защитник Евгений Чеберко. На 115-й минуте сумасшедшая комбинация от гостей завершилась роковым для Цинциннати ударом Рамиреса, который выкинул их из дальнейшего розыгрыша турнира.

В финале, который состоится 9 декабря, Коламбус Крю сыграет с Лос-Анджелесом – тот в параллельном полуфинале одолел Динамо Хьюстон (2:0), став лучшим в Западной конференции. К слову, команда Чеберко ранее дважды становилась победителем МЛС – в 2008 и 2020 годах.

Напомним, украинец перешел в Коламбус Крю в июле 2023-го из хорватского Осиека за 1 млн евро. В текущем сезоне он провел за американцев 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с представителем Огайо действует до 31 декабря 2026 года.

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