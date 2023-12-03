Цинциннаті в 1/2 фіналу МЛС на своєму полі не втримав перемогу над Коламбус Крю (2:3), зазнавши прикрої поразки. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

МЛС, 1/2 фіналу

Цинциннаті – Коламбус Крю – 2:3

Голи: Васкес, 14, Акоста, 45+3 – Пауелл, 75 (аг.), Россі, 86, Рамірес, 115

Маліновський забив і наблизився до Мессі, Коваленко асистом продовжив суперсерію – Дженоа з Емполі поділили очки

Коламбус Крю на виїзді зустрічався з Цинциннаті. Переможець здобував трофей найкращого у Східній конференції і завойовував право зіграти у фіналі МЛС. Підопічним Вілфірда Нансі вдалось феєрично пробитись у вирішальну гру сезону, однак все розпочиналось не так райдужно.

Вже на початку зустрічі господарі вийшли вперед, а на перерву пішли переважаючи у два голи. До честі гостей, вони не опустили рук і в середині другого тайму змусили помилитись суперника – Пауелл зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись не дозволити супернику замкнути простріл з правого флангу. За чотири хвилини до завершення основного часу Россі отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки і розстріляв голкіпера, оформивши камбек.

Гра перейшла у додатковий час і на поле вийшов український захисник Євген Чеберко. На 115-й хвилині божевільна комбінація від гостей завершилась фатальним для Цинциннаті ударом Раміреса, який викинув їх з подальшого розіграшу турніру.

У фіналі, який відбудеться 9 грудня, Коламбус Крю зіграє з Лос-Анджелесом – той у паралельному півфіналі здолав Динамо Х'юстон (2:0), ставши найкращим у Західній конференції. До слова, команда Чеберка раніше двічі ставала переможцем МЛС – у 2008 та 2020 роках.

Нагадаємо, українець перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро. У поточному сезоні він провів за американців 10 матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з представником Огайо чинний до 31 грудня 2026 року.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда