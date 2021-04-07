Бразилец будет выступать за "черно-белых" до 31 мая 2022 года, после чего вернется в Сан-Паулу, сообщает официальный сайт Атлетико Минейро.

Сан-Паулу предложил свой вариант выплат по трансферу Че Че – Динамо сих пор не получило и половины от общей суммы

Одной из причин трансфера является тренерские изменения в Сан-Паулу – новоиспеченный наставник команды Эрнан Креспо не имел планов на хавбека. А вот наставник Атлетико Минейро Кука хорошо знаком с Че Че и хотел снова поработать с ним. "У меня всегда было желание поиграть за Атлетико Минейро, и я очень счастлив. Мы собираемся двигаться вместе и творить великие дела", – лаконично прокомментировал свой переход Че Че.

К слову, Че Че перешел в Динамо летом 2018-го, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро. Добавим, что бразильский клуб до сих пор не рассчитался за трансфер.

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