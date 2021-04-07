Бразилець виступатиме за "чорно-білих" до 31 травня 2022 року, після чого повернеться в Сан-Паулу, повідомляє офіційний сайт Атлетіко Мінейро.

Сан-Паулу запропонував свій варіант виплат щодо трансферу Че Че – Динамо досі не отримало і половини загальної суми

Однією з причин трансферу є тренерські зміни в Сан-Паулу – новоспечений наставник команди Ернан Креспо не мав планів щодо хавбека. А от наставник Атлетіко Мінейро Кука добре знайомий із Че Че та хотів знову попрацювати з ним. "У мене завжди було бажання пограти за Атлетіко Мінейро, і я дуже щасливий. Ми збираємося рухатися разом і творити великі справи", – лаконічно прокоментував свій перехід Че Че.

До слова, Че Че перейшов у Динамо влітку 2018-го, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 млн євро. Додамо, що бразильський клуб і досі не розрахувався за трансфер.

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