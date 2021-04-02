"Задолженность перед Динамо связана с приобретением Че Че. Сан-Паулу заплатил небольшую комиссию. Наш долг составляет 22 млн реалов (около 3,3 млн евро – прим.). Мы предлагаем рассрочку – деньги будут поступать киевскому Динамо понемногу каждый месяц. Мы должны ремонтировать самолет во время полета", – отметил Казарес в комментарии UOL.

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Напомним, прошлым летом ФИФА обязала Сан-Паулу выплатить Динамо часть долга и штрафные санкции за трансфер Че Че. Общая сумма составляет около 500 тысяч евро. Бразильский клуб якобы собирался отсрочить исполнение решения и обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако, так и не решился на такой шаг. В случае отклонения апелляции Сан-Паулу вынужден был бы заплатить киевлянам еще больше.

К слову, Че Че перешел в Динамо летом 2018, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро.

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