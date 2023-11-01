Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет. В ходе расследования стало известно, что Бобби жил в доме престарелых в Натсфорде, где ухаживают за пациентами с деменцией. Старший коронер Чешира Жаклин Девониш пришла к выводу, что его смерть наступила в результате несчастного случая, информирует ВВС.

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Было выявлено, что экс-форвард Манчестер Юнайтед потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, возможно, о батарею. Изначально сотрудники дома престарелых не нашли у Чарльтона видимых травм, подвижность Бобби выглядела обычной. Однако позже они заметили припухлость у него на спине, после чего вызвали парамедиков. После этого Чарльтон был доставлен в больницу.

Рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у Чарльтона были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония. Коронер назвал причиной смерти травму легких, падение и деменцию.

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