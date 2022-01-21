Сэр Бобби Чарльтон – одна из самых знаковых фигур в истории английского футбола. Он стал символом несокрушимости и ярких побед, который не смогла сломать даже страшная трагедия.

Мечты о Лидсе, переход в Манчестер Юнайтед, Мюнхенская трагедия, победа на чемпионате мира. Бобби Чарльтону выпала любопытная, но вместе с тем и нелегкая судьба. Путь к статусу легенды всегда лежит через сложные испытания.

Ауты Рори Делапа как тайное оружие: вбрасывания из-за боковой, ставшие легендой АПЛ

Будущий звездный форвард родился в семье шахтеров. Отец, игравший на выходных местную любительскую команду, с детства приучал Бобби и его братьев к мячу. Парень оказался благодарным учеником и с детства подавал большие надежды.

Английская Премьер-лига – это всегда яркие эмоции и интересные истории. Твори историю сильнейшей футбольной лиги мира вместе с BetWinner.



BetWinner – живи футболом и испытывай настоящие эмоции. Регистрируйся на сайте и побеждай вместе с любимыми командами.



Ловы еженедельные бонусы на Betwinner Casino и хватай удачу за хвост!

Трое из четырех дядей Бобби играли в Лидсе, потому детские мечты были связаны именно с этим клубом. Впоследствии его старший брат Джек тоже пойдет по семейному пути. Но у Бобби была другая судьба.

Невероятно талантливый парень привлек внимание многих клубов. В феврале 1953 года скаут манкунианцев Джо Армстронг внимательно наблюдал за юным нападающим. Сомнений не было – перед ним будущая звезда. Переманить Бобби к себе хотел не только МЮ, но, по совету школьного тренера, парень выбрал именно эту команду. В его жизни началась новая невероятная страница.

Молодой Чарльтон не собирался растрачивать авансы и отходить от мечты. Он быстро снискал популярность как лучший нападающий юношеских команд МЮ. Легендарный наставник "дьяволов" Мэтт Басби не собирался долго мариновать парня и стал бросать его в бой. В октябре 1956-го 19-летний нападающий дебютировал в матче против Чарльтона. Басби даже договорился, чтобы Бобби проходил военную службу в Шрусбери, чтобы играть за Юнайтед на выходных.

14 матчей в дебютном сезоне помогли Бобби стать игроком основы, а уже в следующем году "малыши Басби" дошли до финала Кубка европейских чемпионов, где проиграли мадридскому Реалу. Казалось, ничто не помешает Чарльтону добраться до самых высоких вершин. Но ему суждено было пережить трагедию, оправиться после которой смог бы не каждый.

6 февраля 1958 года Манчестер Юнайтед вылетел из Белграда после матча Кубка чемпионов против Црвены Звезды. Благодаря дублю Чарльтона манкунианцам удалось расписать ничью 3:3 и обеспечить себе путевку в полуфинал. В самолете была команда, болельщики и журналисты. Все были счастливы и обсуждали дальнейший путь к трофею.

Дозаправка в Мюнхене сразу выглядела проблемной. После заполнения топливных баков самолет дважды не смог взлететь из-за технических неисправностей, а в городе началась метель, которая еще больше усугубляла ситуацию.

Футболисты начали сильно нервничать. Тони Тейлор и Дэнни Пегг попросили Чарльтона и Дэнни Уайлетта, сидевших в хвосте самолета, поменяться местами. Добродушный Бобби согласился, что впоследствии спасло ему жизнь. При попытке взлететь самолет задел ограждение в конце взлетной полосы и врезался в дом, после чего загорелся. Чарльтона выбросило наружу. Он был одним из немногих, кому удалось выжить в страшной катастрофе.

…Мне было страшно подумать, что происходит там, в Манчестере. Сначала от нас скрывали большую часть информации, но впоследствии стало известно о похоронах, и в глубине души я был благодарен судьбе за то, что меня не было. Я не представляю, как я бы прощался с товарищами. С тех пор меня мучает один вопрос: "Зачем? Зачем я выжил?.." - напишет Бобби годами позже.

Память друзей Бобби решил почтить тем, что умел делать лучше всего – забивать голы. Сезон за сезоном он забивал много и красиво, помог МЮ стать чемпионом и выиграть Кубок, а в 1966 сыграл важную роль, чтобы сборная Англии победила на Мундиале. Бобби Чарльтон – один из главных творцов возвращения футбола домой.

Звезда Чарльтона начала гаснуть со сменой поколений. Ему не удалось наладить контакт со следующим вожаком МЮ – Джорджем Бестом. Он даже отказался играть в прощальном матче Бобби против Сельтика. С Денисом Лоу отношения тоже не сложились.

Трехкратный чемпион Англии, легенда МЮ и сборной Англии доигрывал в Престоне, Уотерфорде и даже австралийском Мельбурне. Тренерская карьера не сложилась, но место в совете директоров МЮ, где он и встретил рукоположение в рыцари, стало прекрасной работой на всю жизнь. Родной клуб стал гаванью, которую когда-нибудь легендарный футболист уже никогда не покинет.