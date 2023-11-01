Чарльтон помер 21 жовтня у віці 86 років. Під час розслідування стало відомо, що Боббі жив у будинку для літніх людей у Натсфорді, де доглядають за пацієнтами з деменцією. Старший коронер Чешира Жаклін Девоніш дійшла висновку, що його смерть настала внаслідок нещасного випадку, інформує ВВС.

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Було виявлено, що екс-форвард Манчестер Юнайтед втратив рівновагу, коли вставав зі стільця, після чого вдарився об підвіконня і, можливо, об батарею. Спочатку співробітники будинку для літніх людей не знайшли у Чарльтона видимих травм, рухливість Боббі виглядала звичайною. Однак пізніше вони помітили припухлість у нього на спині, після чого викликали парамедиків. Після цього Чарльтона доправили в лікарню.

Рентген грудної клітки та комп'ютерна томографія показали, що у Чарльтона були зламані ребра і, ймовірно, розвинулася пневмонія. Коронер назвав причиною смерті травму легенів, падіння і деменцію.

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