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Чанцев: Історія з натуралізацією Мораєса може вдарити і по збірній України, і по Шахтарю, і по гравцеві

09:12 929 Читать на русском
Чанцев: Історія з натуралізацією Мораєса може вдарити і по збірній України, і по Шахтарю, і по гравцеві
Анатолій Чанцев / fc-dnipro.com.ua

Колишній тренер Зорі і запорізького Металурга Анатолій Чанцев розповів, як на Жуніора Мораєса і на Шахтар в цілому може вплинути ситуація з натуралізацією бразильського форварда.

"Якщо раптом ця історія погано для нас закінчиться, це сильно вдарить і по збірній, і по Шахтарю, і по самому Мораєсу.

ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію Мораєса

Однак я не думаю, що Мораєс зараз зациклений на цій проблемі, напевно він зосереджений на матчі з Олександрією", – розповів Чанцев в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, що збірна України натуралізувала Жуніора Мораєса перед матчами відбору Євро-2020. Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали скаргу в УЄФА, вважаючи натуралізацію незаконною.

Теги
Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна
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