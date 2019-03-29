Федецкий: Мораес? Надо закрывать эту лавочку

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился своими мыслями относительно нынешних дел "сине-желтых".

"Думаю, нет тех эмоций, которые были, когда я вызывался. Понимаю, что время прошло, прошла смена поколений и, возможно, нет того азарта, когда люди играли на футбольном поле с горячим сердцем. Видно, что есть какая-то идея на футбольном поле. Но, возможно, нет тех эмоций, той холодной головы и горячего сердца.

УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации Мораеса

Мне приходилось видеть в интернете матче Зозули, как он работает. Этот человек – пахарь по жизни. Он украинец. Но играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это неправильно однозначно. Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где можно все делать в своих интересах ", – рассказал Федецкий в интервью Footboom.

ФФУ дала официальный ответ по жалобам Португалии и Люксембурга в УЕФА на натурализацию Мораеса

Напомним, что сборная Украины натурализувала Жуниора Мораес перед матчами отбора Евро-2020. Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали жалобу в УЕФА, считая натурализации незаконной.