Ведущий инсайдер мира Фабрицио Романо признается, что продолжает безумствовать от игры Михаила Мудрика в Шахтере.

"Я продолжаю восхищаться развитием Мудрика. Его выступления в Лиге чемпионов этого сезона просто невероятны.

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Он игрок, цена на которого, скорее всего, выросла с лета. Донецкий Шахтер хотел около 50 миллионов за него в августе, вероятно, 40 миллионов евро и бонусов было бы достаточно.

Сейчас, я уверен, клуб захочет более 50 млн за свою звезду. Цена может вырасти даже до 60-65 миллионов", – написал Романо в блоге на Caughtoffside .

Напомним, летом на Михаила был ряд претендентов. Наиболее упорным был Арсенал, но "горняков" не устроила предложенная цена. В этом сезоне 21-летний вингер забил трижды и отдал семь ассистов в 9 матчах.