"Я продовжую захоплюватись розвитком Мудрика. Його виступи у Лізі чемпіонів цього сезону просто неймовірні.

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Він є гравцем, ціна на якого, скоріш за все, зросла з літа. Донецький Шахтар хотів близько 50 мільйонів за нього у серпні, ймовірно, 40 мільйонів євро та бонусів було б достатньо.

Зараз, я впевнений, клуб захоче понад 50 млн за свою зірку. Ціна може зрости навіть до 60-65 мільйонів", – написав Романо у блозі на Caughtoffside.

Нагадаємо, влітку на Михайла була низка претендентів. Найбільш наполегливим був Арсенал, але "гірників" не влаштувала запропонована ціна. Цього сезону 21-річний вінгер забив тричі та віддав сім асистів у 9 матчах.

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