"Боженька дает тем, кто работает": Мудрик предложил собственную формулу успеха после победы над Динамо
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал победу "горняков" над Динамо (3:1) в матче 7-го тура УПЛ.
"Классическое – это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском Классическом никогда нет фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра две сильнейшие команды.
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Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя получаться.
Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят. Также это заслуга команды, которая дерется друг за друга и показывает очень хороший футбол. Не важно, против Реала, Металлиста или Динамо.
Атмосфера – один из факторов, помогающих нам выигрывать. Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе. Так и получается, что наша команда сплочена, это очень хорошо, потому что эта атмосфера передается и на поле, и за его пределами.
Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди", – сказал Мудрик в комментарии клубному YouTube-каналу.
Напомним, в матче против Динамо Мудрик отметился голом и результативной передачей (на Сикана).
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