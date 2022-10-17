"Классическое – это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском Классическом никогда нет фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра две сильнейшие команды.

Сикан – об удалении Забарного: "Я мог забить еще один гол, но это пошло нам на пользу"

Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя получаться.

Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят. Также это заслуга команды, которая дерется друг за друга и показывает очень хороший футбол. Не важно, против Реала, Металлиста или Динамо.

Атмосфера – один из факторов, помогающих нам выигрывать. Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе. Так и получается, что наша команда сплочена, это очень хорошо, потому что эта атмосфера передается и на поле, и за его пределами.

Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди", – сказал Мудрик в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче против Динамо Мудрик отметился голом и результативной передачей (на Сикана).

Шахтер – Динамо: триумф Йовичевича в Классическом, Мудрик показательно наказывает Киев, падение Луческу продолжается