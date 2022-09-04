"Наш следующий матч с Динамо. Снова сыграем с ними, но уже в группе Лиги Европы. Важно, что мы в этом турнире. У нас сильная группа, но мы хотим выйти в 1/8 финала.

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Наша самая большая цель в этом году – не Лига Европы. Наша самая большая цель – выиграть чемпионат Турции. Вот почему я здесь, но мы хотим пройти как можно дальше и в Лиге Европы", – цитирует Жезуша официальный сайт Фенербахче.

Напомним, поединок в группе В между Фенербахче и Динамо состоится в четверг, 8 сентября, на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 19:45.

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