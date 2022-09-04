Португальський наставник "жовтих канарок" Жорже Жезуш поділився очікуваннями від матчу з киянами у груповому етапі другого за силою єврокубка.

"Наш наступний матч з Динамо. Знову зіграємо з ними, але вже у групі Ліги Європи. Важливо, що ми у цьому турнірі. У нас сильна група, але ми хочемо вийти в 1/8 фіналу.

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Наша найбільша мета цьогоріч – не Ліга Європи. Наша найбільша мета – виграти чемпіонат Туреччини. Ось чому я тут, але ми хочемо пройти якомога далі і в Лізі Європи", – цитує Жезуша офіційний сайт Фенербахче.

Нагадаємо, поєдинок у групі В між Фенербахче і Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 19:45.

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