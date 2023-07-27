В сентябре 2023 года в свет выйдет мини-сериал о Шахтере, сообщает "ТаТоТаке".

Шахтер рассматривает неожиданную локацию для проведения матчей Лиги чемпионов

Четыре серии по 30 минут отсняла компания CBS. Съемочная группа была с Шахтером от 6 сентября – первый матч в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг и до завершающей игры с Фейеноордом. Главная тема сериала – прошлогоднее выступление горняков в еврокубках.

Напомним, тогда Шахтер занял в группе Лиги чемпионов (вместе с Реалом, РБ Лейпциг и Селтиком) третью строчку, вышел в Лигу Европы, где прошел французский Ренн, и остановился на стадии 1/8 финала, забуксовав с нидерландцами.

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