У вересні 2023 року у світ вийде міні-серіал про Шахтар, повідомляє "ТаТоТаке".

Шахтар розглядає несподівану локацію для проведення матчів Ліги чемпіонів

Чотири серії по 30 хвилин відзняла компанія CBS. Знімальна група була з Шахтарем від 6 вересня – перший матч у Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг і до завершальної гри з Фейєнордом. Головна тема серіалу – минулорічний виступ гірників в єврокубках.

Нагадаємо, тоді Шахтар посів у групі Ліги чемпіонів (разом з Реалом, РБ Лейпциг і Селтіком) третю сходинку, вийшов у Лігу Європи, де пройшов французький Ренн, і зупинився на стадії 1/8 фіналу, забуксувавши з нідерландцями.

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