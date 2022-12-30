Севилья находится в активном поиске игроков, способных помочь команде выйти из кризиса. Одним из наиболее проблемных звеньев является центр защиты. Хорхе Сампаоли не хочет ограничиваться подписанием Лоика Баде.

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Следом за французом в Андалусию может перебраться Александар Драгович, сообщает австрийская редакция SkySport со ссылкой на Relevo. Правда, Севилья готова забрать экс-игрока киевского Динамо только свободным агентом. Пока не известно, согласится ли на это Црвена Звезда, за которую сейчас выступает 31-летний Драгович.

К слову, Севилья ужасно провела первую половину сезона чемпионата Испании. После 14 сыгранных матчей команда набрала всего 11 очков и находится в зоне вылета.

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