Севілья перебуває в активному пошуку гравців, здатних допомогти команді вийти із кризи. Однією з найбільш проблемних ланок є центр захисту. Хорхе Сампаолі не хоче обмежуватися підписанням Лоїка Баде.

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Слідом за французом до Андалусії може перебратися Александар Драговіч, повідомляє австрійська редакція SkySport з посиланням на Relevo. Щоправда, Севілья готова забрати екс-гравця київського Динамо лише вільним агентом. Поки невідомо, чи погодиться на це Црвена Звезда, за яку наразі виступає 31-річний Драговіч.

До слова, Севілья жахливо провела першу половину сезону чемпіонату Іспанії. Після 14 зіграних матчів команда набрала лише 11 очок та перебуває в зоні вильоту.

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