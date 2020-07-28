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Бывший защитник Динамо присоединился к вице-чемпиону Латвии

17:54 - Читати українською
Бывший защитник Динамо присоединился к вице-чемпиону Латвии
Виталийс Ягодинскис (в центре) / Сайт РФШ

Центрбек Виталийс Ягодинскис пошел на повышение, сменив команду в чемпионате Латвии.

Защитник подписал контракт со столичным РФШ, информирует официальный Facebook клуба.

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Прошлый сезон 28-летний Ягодинскис провел в Валмиере – всего четыре матча, никаких результативных действий. Впрочем, этого оказалось достаточно для приглашения в состав серебряного призера. К слову, защитник уже выступал за РФШ в 2019 году.

Напомним, Ягодинскис числился в киевском Динамо с 2012 по 2016 годы, но не сыграл ни одного матча за киевлян в чемпионате Украины. Потом была аренда в Говерлу, венгерский Диошдьёр, румынские Яссы и наконец возвращение в родную Латвию.

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