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Легионер Динамо признался, почему отказался от отпуска

11:14 - Читати українською
Легионер Динамо признался, почему отказался от отпуска
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Бенито объяснил, почему решил не брать отпуск и оценил свою физическую форму.

"Я не мог поехать в отпуск, потому что во время зимнего межсезонья я довольно поздно присоединился к подготовке с командой. По этой причине решил сейчас остаться, чтобы тренироваться в составе молодежной команды и поддерживать форму до начала нового сезона.

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О своих физических кондициях могу сказать, что чувствую себя хорошо. Занимаюсь вместе с молодежной командой с начала прошлой недели. Могу сказать, что я в хорошей форме и готов к новому сезону и игр квалификации Лиги чемпионов.

Что касается назначения нового главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу, то я искал о нем информацию в интернете и знаю, как он работает. Надеюсь, учитывая мой стиль игры, мы найдем общий язык. Думаю, я готов к новому сезону", – приводит слова Бенито официальный сайт Динамо.

Напомним, нигериец присоединился к киевскому клубу еще зимой из российского Тамбова, однако так и не дебютировал в составе основной команды.

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