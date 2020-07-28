Колишній захисник Динамо приєднався до віце-чемпіона Латвії

Оборонець підписав контракт зі столичним РФШ, інформує офіційний Facebook клубу.

Легіонер Динамо зізнався, чому відмовився від відпустки

Минулий сезон 28-річний Ягодінскіс провів у Валмієрі – всього чотири матчі, жодних результативних дій. Втім, цього виявилося достатньо для запрошення у склад срібного призера. До слова, захисник вже виступав за РФШ у 2019 році.

Нагадаємо, Ягодінскіс числився в київському Динамо з 2012 по 2016 роки, але не зіграв жодного матчу за киян в чемпіонаті України. Потім була оренда в Говерлу, угорський Діошдьйор, румунські Ясси і нарешті повернення в рідну Латвію.

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