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Колишній захисник Динамо приєднався до віце-чемпіона Латвії

17:54 - Читать на русском
Колишній захисник Динамо приєднався до віце-чемпіона Латвії
Віталійс Ягодінскіс (в центрі) / Сайт РФШ

Центрбек Віталійс Ягодінскіс пішов на підвищення, змінивши команду в чемпіонаті Латвії.

Оборонець підписав контракт зі столичним РФШ, інформує офіційний Facebook клубу.

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Минулий сезон 28-річний Ягодінскіс провів у Валмієрі – всього чотири матчі, жодних результативних дій. Втім, цього виявилося достатньо для запрошення у склад срібного призера. До слова, захисник вже виступав за РФШ у 2019 році.

Нагадаємо, Ягодінскіс числився в київському Динамо з 2012 по 2016 роки, але не зіграв жодного матчу за киян в чемпіонаті України. Потім була оренда в Говерлу, угорський Діошдьйор, румунські Ясси і нарешті повернення в рідну Латвію.

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Динамо Динамо Трансфери Світ Віталійс Віталійс Ягодінскіс РФШ РФШ
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