Черкасский клуб официально объявил о подписании 35-летнего Евгения Селина. Подробности сделки не уточняются.

ЛНЗ – Динамо: матч УПЛ перенесли – известна новая дата

Прошлый сезон Селин отыграл за Черноморец – 9 матчей и один гол. Ветеран все лето находился в статусе свободного агента и наконец-то нашел новую команду. В свое время Селин поиграл за киевское Динамо и сборную Украины (15 матчей, один гол).

Напомним, ЛНЗ идет на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 4 очка в 6 турах.

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