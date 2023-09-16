Бывший защитник Динамо и сборной Украины присоединился к новичку УПЛ
15:21 - Читати українською
ЛНЗ пополнил состав еще одним игроком с огромным опытом на уровне элиты.
Черкасский клуб официально объявил о подписании 35-летнего Евгения Селина. Подробности сделки не уточняются.
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Прошлый сезон Селин отыграл за Черноморец – 9 матчей и один гол. Ветеран все лето находился в статусе свободного агента и наконец-то нашел новую команду. В свое время Селин поиграл за киевское Динамо и сборную Украины (15 матчей, один гол).
Напомним, ЛНЗ идет на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 4 очка в 6 турах.
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