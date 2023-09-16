Колишній захисник Динамо та збірної України приєднався до новачка УПЛ
15:21 - Читать на русском
ЛНЗ поповнив склад ще одним гравцем з величезним досвідом на рівні еліти.
Черкаський клуб офіційно оголосив про підписання 35-річного Євгена Селіна. Подробиці угоди не уточнюються.
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Минулий сезон Селін відіграв за Чорноморець – 9 матчів та один гол. Ветеран все літо перебував у статусі вільного агента і нарешті знайшов нову команду. Свого часу Селін пограв за київське Динамо і збірну України (15 матчів, один гол).
Нагадаємо, ЛНЗ йде на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 4 очки у 6 турах.
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