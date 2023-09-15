Поединок между ЛНЗ и Динамо состоится не в запланированную дату.

Поединок 8-го тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо будет проведен 23 сентября, сообщает Telegram-канал черкасского клуба.

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Игра начнется в 13:00. Предварительная дата была 24 сентября, а о причинах переноса не сообщается.

Заметим, что ЛНЗ пока предпоследний с 4 очками после 6 матчей. Динамо не намного выше – 10 место и 6 пунктов, но только 3 сыгранных поединка.

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