Бывший тренер Салаха дал неожиданную характеристику египтянину

Экс-тренер Базеля Хайко Фогель вспомнил годы сотрудничества со звездным форвардом Ливерпуля.

"У него было все – скорость, завершение, левая нога. Этого нельзя было игнорировать. Однако я бы солгал, если бы сказал, что предсказывал ему такую большую мировую карьеру.

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На самом деле, я был более уверен в других людях: Тони Кроос или Эден Азар. Я наблюдал за ними, когда им было по 15 лет. Приятно то, что я встретил Момо в прошлом году и он вовсе не изменился. Это превосходно.

Если бы вы знали его... Он не мировая звезда, у него настолько мягкий характер. Мне всегда было понятно, что он великий игрок. Но был ли у него менталитет? Я не знал этого наверняка. Момо – нежный убийца", – приводит слова Фогеля Goal.

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Напомним, Салах защищал цвета Базеля с 2012 по 2014 годы. После этого его приобрел лондонский Челси, в котором египтянин так и не смог показать своей лучшей игры.