Ливерпуль готов продать Салаха следующим летом, – СМИ

Сезон 2019/20 может стать для нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха последним на Энфилде.

Действующий победитель Лиги чемпионов готов к тому, что египтянин покинет клуб следующим летом, утверждает Calciomercato со ссылкой на британские СМИ.

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Предметный интерес к 27-летнему исполнителю приписывали Реалу, однако этим летом игрок остался в Ливерпуле.

Салах перешел в состав "красных" из Ромы летом 2017-го года за 42 млн евро. С тех пор египтянин провел за мерсисайдцев 109 матчей, забив при этом 74 гола и отдав 30 результативных передач. Контракт игрока с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2023 года.

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