Колишній тренер Салаха дав несподівану характеристику єгиптянину

Екс-тренер Базеля Хайко Фогель пригадав роки співпраці із зірковим форвардом Ліверпуля.

"У нього було все – швидкість, завершення, ліва нога. Цього не можна було ігнорувати. Проте я б збрехав, якби сказав, що пророкував йому таку велику світову кар'єру.

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Насправді, я був більш упевнений в інших людях: Тоні Кроос або Еден Азар. Я спостерігав за ними, коли їм було по 15 років. Приємно те, що я зустрів Момо в минулому році, і він зовсім не змінився. Це чудово.

Якби ви знали його... Він не світова зірка, у нього настільки м'який характер. Мені завжди було зрозуміло, що він видатний гравець. Але чи був у нього менталітет? Я не знав цього напевно. Момо – ніжний убивця", – наводить слова Фогеля Goal.

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Нагадаємо, Салах захищав кольори Базеля з 2012 по 2014 роки. Після цього його придбав лондонський Челсі, в якому єгиптянин так і не зміг показати своєї найкращої гри.