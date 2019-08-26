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Клопп намекнул на уход из Ливерпуля после завершения действующего контракта

26 августа 22:54 12 Читати українською
Клопп намекнул на уход из Ливерпуля после завершения действующего контракта
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп размышлял над своим будущим.

"Могу ли я взять перерыв? Похоже на то. Кто скажет, что он сможет полностью посвятить себя работе в течение трех лет? Если я решу для себя, что больше не могу продолжать, я сделаю перерыв. Мне придется принять определенное решение по поводу моей карьеры.

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Я полон энергии, но есть одна проблема: я не могу всегда достигать максимума. Я или беру все, или ничего. Но высока вероятность, что после годичного перерыва я снова найду необходимую энергию, чтобы выполнять работу так, как я хочу", – цитирует Клоппа Sky Sports со ссылкой на Kicker.

Напомним, действующий контракт немецкого специалиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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