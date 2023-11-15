– Вадим Новинский, когда был владельцем ФК Севастополь, часто встречался с командой?

– За полтора года видел его раза три-четыре. Мы всегда в церковь ездили с Новинским. Помню, вошли, служба. Мариуш Левандовски – католик. Руки сзади скрестил. Новинский к каждому подошел, тепло поздоровался, обнял. К Мариушу подошел – "Мариуш, нельзя так, не держи руки за спиной".

– В футбольном плане будущий диакон действовал по законам Божьим?

– Новинский вел себя очень солидно. Но однажды психанул. Выгнал из команды Левандовски, Сергея Симоненко и, кажется, Саню Чижова. Премиальные не платили и за несколько месяцев зарплату. Левандовски с Игорем Дуляем – капитаны. Пацаны подвели его: "Мариуш, ну давай, ну когда уже там бабки".

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Левандовски попал под всеобщее влияние и однажды при всех набрал Новинского. "Мы могли бы с вами пообщаться, вы могли бы к нам приехать, у нас к вам есть вопросы". Новинский приехал, говорит: "Вопросы я здесь буду задавать, а не вы. Когда нужно, я сам приеду. Так, Мариуш, Сергей, Саша, спасибо за работу, вы свободны". У нас еще банкет был по окончании сезона, мы хорошо отметили. И после этого банкета их в команде уже и не было.

– Игроки сборных Польши и Сербии, обладатели еврокубка. Как Дуляй и Левандовски пришли из Шахтера именно в Севастополь?

– Олигархи Ахметов и Новинский, видимо, договорились между собой. Оба игрока многое сделали для клуба. Но Левандовски показали, что нет авторитетов, если не так ведешь себя. На наш взгляд, футболистов, он правильно себя повел. А по мнению президента – нет, – рассказал Ковпак в интервью Українському футболу.

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