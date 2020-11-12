"После победы в Кубке УЕФА Фенербахче предложил мне трехлетний контракт. Мы уже практически обо всем договорились, но тогда у Луческу возникли проблемы с сердцем. Он находился в больнице, а без него никто не мог принять решение. Все ждали, пока он выздоровеет. Когда вернулся к тренировкам, то спросил меня, что я здесь делаю.

А через полгода ко мне подошел президент Шахтера. Сказал, что его хороший друг (бывший депутат "Партии регионов" Вадим Новинский – прим. Футбол 24) купил клуб в Севастополе и было бы хорошо, если бы я помог ему в развитии команды. Мол, он еще зеленый в футболе, и нужны опытные люди. Тогда в Севастополь перешли я и Игорь Дуляй.

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Это было будто нам выкопали яму, бросили туда и нужно было оттуда выбраться. Было очень много работы. Мы переходили, как игроки, но наши функции были гораздо шире. После месяца наблюдений я позвонил владельцу Севастополя и сказал, что так профессиональный клуб функционировать не может.

Я рассказал свое видение и мы начали работать над решением проблем вместе с генеральным директором. В клубе будто числилось много людей, но на практике было трудно понять, кто чем занимался и что делал. И за два года нашего пребывания в Севастополе клуб начал функционировать, как крепкий середняк чемпионата Украины. Была действительно крепкая лига – Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр.

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Потом произошло то, что произошло. Революция начала разваливать страну на две стороны, а может даже и больше. Уровень футбола очень упал. Неизвестно, как все могло бы произойти. Возможно, я бы до сих пор работал в Севастополе.

Была еще такая ситуация. Перед моим переходом в клуб мне позвонил президент и сказал, что есть одна проблема: "Ты за месяц зарабатываешь столько, сколько вся команда за год". Было даже такое, что я платил игрокам, когда задерживали выплаты. Мне не давало покоя то, что владелец клуба богатый, а игрокам не выплачивают все вовремя", – признался Левандовски в интервью Tribuna.

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