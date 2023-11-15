– Вадим Новинський, коли був власником ФК Севастополь, часто зустрічався з командою?

– За півтора роки бачив його разів три-чотири. Ми завжди до церкви їздили з Новинським. Пам'ятаю, зайшли, служба. Маріуш Лєвандовскі – католик. Руки ззаду схрестив. Новинський до кожного підійшов, тепло привітався, обійняв. До Маріуша підійшов – "Маріуше, не можна так, не тримай руки за спиною".

– У футбольному плані майбутній диякон діяв по законах Божих?

– Новинський поводився дуже солідно. Але якось психанув. Вигнав із команди Лєвандовскі, Сергія Симоненка і, здається, Саню Чижова. Преміальні не платили й кілька місяців зарплату. Лєвандовскі з Ігорем Дуляєм – капітани. Пацани підбили його: "Маріуше, ну давай, ну коли вже там бабки".

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Лєвандовскі потрапив під загальний вплив і якось при всіх набрав Новинського. "Ми могли б з вами поспілкуватися, ви могли б до нас приїхати, у нас до вас є питання". Новинський приїхав, каже: "Питання я тут буду ставити, а не ви. Коли потрібно, я сам приїду. Так, Маріуше, Сергію, Сашо, дякую за роботу, ви вільні". У нас ще банкет був після закінчення сезону, ми добре відзначили. І після цього банкету їх в команді вже й не було.

– Гравці збірних Польщі та Сербії, володарі єврокубка. Як Дуляй та Лєвандовскі прийшли з Шахтаря саме в Севастополь?

– Олігархи Ахметов та Новинський, мабуть, між собою домовилися. Обидва гравці багато зробили для клубу. Але Лєвандовскі показали, що немає авторитетів, якщо не так поводишся. На наш погляд, футболістів, він правильно себе повів. А на думку президента – ні, – розповів Ковпак в інтерв'ю Українському футболу.

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